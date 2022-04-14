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ЦСКА победил СКА и стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА победили петербургский СКА в седьмом, решающем матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи в Петербурге – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу ЦСКА. На 24-й и 38-й минутах точные броски нанес Сергей Плотников, на 59-й отличился Константин Окулов поразивший пустые ворота (соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока).

Таким образом, московский клуб выиграл серию по победам со счетом 4-3.

В финале ЦСКА, представляющий Западную конференцию, встретится с лучшей командой Восточной конференции, магнитогорским "Металлургом".

ЦСКА, игравший в финалах Кубка Гагарина, становился обладателем трофея один раз – в 2019 году. "Металлург" вышел в финал в четвертый раз, а выигрывал турнир он дважды – в 2015 и 2016 годы.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина СКА ХК ЦСКА
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