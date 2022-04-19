"Динамо" обыграло "Балтику" и вышло в полуфинал Кубка России по футболу
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение соперникам из калининградской "Балтики" в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Калининграде закончилось со счетом 1:1. За "Динамо" отличился Денис Макаров (35-я минута). За "Балтику" забил Ишхан Гелоян (85).
В серии пенальти точнее оказались футболисты из "Динамо" - 5:4.
Полуфинальные игры состоятся 11-12 мая, соперник "Динамо" определится после жеребьевки.