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"Динамо" обыграло "Балтику" и вышло в полуфинал Кубка России по футболу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение соперникам из калининградской "Балтики" в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

Основное время встречи в Калининграде закончилось со счетом 1:1. За "Динамо" отличился Денис Макаров (35-я минута). За "Балтику" забил Ишхан Гелоян (85).

В серии пенальти точнее оказались футболисты из "Динамо" - 5:4.

Полуфинальные игры состоятся 11-12 мая, соперник "Динамо" определится после жеребьевки.

Футбол Динамо Балтика Кубок России
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