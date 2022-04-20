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"Ливерпуль" разгромил МЮ и вышел в лидеры чемпионата Англии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ливерпуля" со счетом 4:0 нанесли поражение "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии на своем поле.

Два гола в составе "Ливерпуля" - на 22-й и 85-й минутах – провел Мохамед Салах, по одному точному удару нанесли Луис Диас (5) и Садио Мане (68).

Нападающий МЮ Криштиану Роналду участия в матче не принимал в связи со смертью новорожденного сына. По этой причине игроки обеих команд провели матч в траурных повязках.

Победа позволила "Ливерпулю" набрать 76 очков и выйти в лидеры чемпионата страны. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на два балла, но имеет игру в запасе. "Манчестер Юнайтед" - на шестом месте, 54 очка.

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