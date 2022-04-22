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"Матч ТВ" приостанавливает трансляции гонок NASCAR

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Матч ТВ" вынужден временно прекратить трансляции соревнований в рамках гоночной серии NASCAR, сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

"Доставка сигнала происходит через Великобританию, а значит попадает под санкционное законодательство. Мы сделали запрос на возможность получения сигнала в другой стране. Надеемся, что серия скоро вернется в эфир", - написал Тащин в телеграме.

Ранее контракт с "Матч ТВ" расторгло руководство чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Кроме того, телеканал лишился возможности показывать матчи Кубка Англии по футболу.

Матч ТВ NASCAR
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