"Матч ТВ" приостанавливает трансляции гонок NASCAR

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Матч ТВ" вынужден временно прекратить трансляции соревнований в рамках гоночной серии NASCAR, сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

"Доставка сигнала происходит через Великобританию, а значит попадает под санкционное законодательство. Мы сделали запрос на возможность получения сигнала в другой стране. Надеемся, что серия скоро вернется в эфир", - написал Тащин в телеграме.

Ранее контракт с "Матч ТВ" расторгло руководство чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Кроме того, телеканал лишился возможности показывать матчи Кубка Англии по футболу.