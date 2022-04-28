"Вашингтон" не будет форсировать возвращение Овечкина после травмы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт назвал нецелесообразным сиюминутное возвращение российского хоккеиста к матчам после полученной им травмы.

"Его восстановление ожидается со дня на день и я, конечно, надеюсь, что это не долгосрочная история. Мы собираемся все делать правильно. Прямо сейчас ему нет смысла возвращаться в состав, поскольку приближается конец сезона. Я не думаю, что мы хотим, чтобы он вернулся, не будучи готовым на все 100%. Конечно, я надеюсь, что к первому матчу плей-офф он будет готов", - приводит слова Лавиолетта NBC Sports.

В третьем периоде матча против "Торонто" 24 апреля Овечкин выходил один на один с вратарем и, зацепившись за клюшку голкипера, упал и ударился об лед. В итоге россиянин не смог продолжить игру, которая завершилась поражением "Вашингтона" со счетом 3:4 (судьба встречи решилась в овертайме).

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 90 (50+40 по системе "гол+пас") очков в 77 матчах.