ЦСКА победил "Металлург" в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина

Решающий матч пройдет 30 апреля в Магнитогорске

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над магнитогорским "Металлургом" в шестом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся на столичной "ЦСКА-Арене" в четверг, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). За ЦСКА отличились Владислав Каменев (4 мин) и Михаил Григоренко (14). За "Металлург" шайбу забросил Андрей Чибисов (40).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий поединок состоится в Магнитогорске 30 апреля.

ХК "Металлург" - двукратный обладатель Кубка Гагарина. Клуб завоевывал трофей в сезонах-2013/2014 и -2015/2016. В сезоне-2016/2017 "Металлург" в финале уступил петербургскому СКА.

ХК ЦСКА завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019. Также армейцы три раза играли в финалах.