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"Металлург" разгромил ЦСКА и повел в финальной серии Кубка Гагарина

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" нанесли поражение московскому ЦСКА в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Матч прошел в Москве и завершился со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу "Металлурга".

Голы провели Брендан Лайпсик (12-я, 44-я минуты), Линус Виддель (32), Егор Яковлев (42, в большинстве.

Таким образом, магнитогорская команда повела в серии до четырех побед – 2-1. Следующая встреча также пройдет в Москве 24 апреля.

Ранее в серии "Металлург" дома проиграл ЦСКА со счетом 1:3, в потом также в Магнитогорске взял верх – 6:4.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина ХК ЦСКА ХК Металлург
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