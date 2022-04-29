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Чемпион России в составе "Спартака" Джано Ананидзе завершил карьеру

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры.

"Я очень устал от бесконечных и неизлечимых травм. Я много боролся за свою карьеру, я пережил много боли, я много раз лежал на операционном столе и никогда не жалел сил и энергии, чтобы встать на ноги и снова играть для себя и ради удовольствия болельщиков", - приводит слова 29-летнего футболиста "Спорт-Экспресс".

"Это самый сложный выбор в моей жизни, но я думаю, что пора..." - подчеркнул футболист.

Грузинский футболист в составе "Спартака" по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России. В последнее время являлся игроком тбилисского "Динамо".

футбол Джано Ананидзе
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