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Майка Тайсона решено не привлекать к суду за драку в самолете

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Калифорнии заявили, что не будут предъявлять обвинение бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе американскому боксеру Майку Тайсону, избившему пассажира в самолете. Об этом сообщает USA Today.

Окружной прокурор округа Сан-Матео Стивен Вагстафф, заявил, что правоохранители изучили различные видео, собранные, в частности, от находившихся в самолете свидетелей инцидента.

"К ним относятся поведение потерпевшего, приведшее к инциденту, взаимодействие между мистером Тайсоном и жертвой, а также просьбы как потерпевшего, так и мистера Тайсона о том, чтобы по этому делу не предъявлялись обвинения", - сказал он.

Инцидент произошел 20 апреля во время авиарейса из Сан-Франциско в Майами. 36-летний Мелвин Таунсенд провоцировал 55-летнего Тайсона, в том числе бросил в него бутылку с водой. Тайсон перегнулся через спинку сиденья и несколько раз ударил Таунсенда, которому позже пришлось лечиться от полученных травм.

Отмечается, что Таунсенд имеет криминальное прошлое, ранее он был осужден по различным статьям.

бокс Майк Тайсон США
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