Пловец Рылов решил не оспаривать отстранение из-за участия в митинг-концерте

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в плавании россиянин Евгений Рылов отказался от планов подавать апелляцию на решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить его за участие в митинг-концерте в "Лужниках".

"Подавать апелляцию на это решение не буду - на нее может уйти от девяти месяцев до года", - приводит слова Рылова "Матч ТВ.

22 апреля FINA отстранила Рылова от участия в соревнованиях под своей эгидой. Решение было вынесено за участие спортсмена на митинг-концерте в "Лужниках" 18 марта. Также бюро федерации подтвердило, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться на соревнования под эгидой FINA до конца 2022 года.

25-летний Рылов - двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на "короткой воде".