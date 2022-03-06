FIG просит открыть дело в отношении гимнаста из РФ за букву Z на награждении

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация гимнастики (FIG) выступила с просьбой возбудить производство в отношении россиянина Ивана Куляка, вышедшего на церемонию награждения с буквой Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе, сообщается на сайте организации.

"Международная федерация гимнастики подтверждает, что обратится в Фонд этики гимнастики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении спортивного Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе", - говорится в сообщении.

Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях. На церемонию награждения он вышел в форме с изображением на ней буквы Z – символа поддержки российской армии в спецоперации на Украине.

Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе – представитель Казахстана Милад Карими.