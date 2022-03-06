Поиск

FIG просит открыть дело в отношении гимнаста из РФ за букву Z на награждении

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация гимнастики (FIG) выступила с просьбой возбудить производство в отношении россиянина Ивана Куляка, вышедшего на церемонию награждения с буквой Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе, сообщается на сайте организации.

"Международная федерация гимнастики подтверждает, что обратится в Фонд этики гимнастики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении спортивного Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе", - говорится в сообщении.

Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях. На церемонию награждения он вышел в форме с изображением на ней буквы Z – символа поддержки российской армии в спецоперации на Украине.

Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе – представитель Казахстана Милад Карими.

спортивная гимнастика

Новости

"Спартак" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России

"Спартак" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России

Нурмагомедов включен в Зал славы UFC

Нурмагомедов включен в Зал славы UFC

"Вашингтон" усилил охрану Овечкину

Российская лыжница Непряева выиграла общий зачет Кубка мира

Российская лыжница Непряева выиграла общий зачет Кубка мира

Баскетболистку сборной США арестовали в РФ за контрабанду наркотиков

Команда F1 Haas расторгла контракт "Уралкалием" и пилотом Мазепиным

Команда F1 Haas расторгла контракт "Уралкалием" и пилотом Мазепиным

РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации европейских лиг

Международная ассоциация бокса отстранила россиян и белорусов от турниров

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-канала ФК ЦСКА

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-канала ФК ЦСКА
Военная операция на Украине

Международный паралимпийский комитет все же отстранил россиян от Игр

Международный паралимпийский комитет все же отстранил россиян от Игр
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код