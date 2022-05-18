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Владимир Кличко планировал вернуться на ринг до событий на Украине

Владимир Кличко планировал вернуться на ринг до событий на Украине
Владимир Кличко
Фото: Guido Kirchner/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA украинский боксер Владимир Кличко заявил, что намеревался в этом году вернуться в профессиональный спорт и провести бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

Но из-за событий на Украине Кличко-младшему пришлось отказаться от этих планов.

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"Поскольку он хочет завершить карьеру, у нас должен был быть этот матч-реванш. Я отказался от него, потому что мои мысли теперь в совершенно другом мире", - приводит слова Кличко The Sun.

Отмечается, что 46-летний Кличко присматривался и к другой цели: победа над 33-летним Фьюри сделала бы украинца самым возрастным чемпионом мира в истории профессионального бокса. Нынешний рекорд принадлежит американцу Джорджу Форману, который завоевал чемпионский пояс в возрасте 45 лет.

Кличко провел на профессиональном ринке 69 боев, одержал 64 победы (54 – нокаутом), потерпел пять поражений. Одно из них – от Фьюри в ноябре 2015 года. Это был предпоследний бой в карьере Владимира Кличко. Последний датирован апрелем 2017 года, тогда он проиграл своему соотечественнику Энтони Джошуа.

бокс Владимир Кличко
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