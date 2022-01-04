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Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира за всю историю по версии Manchester Evening News.

Кличко заработал за свою карьеру 58 млн фунтов стерлингов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге.

Кроме Владимира Кличко в топ-10 вошли Энтони Джошуа (60 млн фунтов), Шугар Рэй Леонард (88), Тайсон Фьюри (100), Леннокс Льюис (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148), Мэнни Пакьяо (163), Джордж Форман (222) и Флойд Мейвезер (400).

Как сообщает Manchester Evening News, Владимир Кличко удерживал пять чемпионских поясов в течение шести лет. Больше всего денег он заработал в последних поединках против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Владимир Кличко

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