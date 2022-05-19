Сборная Чехии крупно победила Латвию в матче ЧМ по хоккею

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии нанесли поражение национальной команде Латвии в матче предварительного раунда чемпионата мира в Финляндии.

Результат встречи – 5:1 (5:0, 0:0, 0:1) в пользу чехов.

Сборная Чехии в четырех матчах набрала 7 очков и занимает четвертое место в группе B. Латвия находится на седьмом месте (3 балла).

Чемпионат мира проходит в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая без участия отстраненных от турнира россиян и белорусов.