УЕФА изучит варианты переноса Суперкубка-2023 из Казани

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает альтернативные места проведения Суперкубка УЕФА-2023 из Казани, сообщает ESPN.

Казань получила право на проведение матча за Суперкубок в 2020 году. Предполагалось, что игра пройдет на поле "Казань Арены". Казань должен был стать первым в истории российским городом, который примет матч за Суперкубок.

Ранее УЕФА лишил Санкт-Петербург права провести финал Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году. При этом Петербург должен был принять этот матч годом ранее, однако в связи с пандемией коронавируса финал ЛЧ в России пришлось перенести на год вперед.

В матче за Суперкубок УЕФА традиционно играют действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.