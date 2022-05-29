Исторический финал в "Лужниках". "Спартак" и "Динамо" разыграют Кубок России

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Финальный матч розыгрыша Кубка России по футболу состоится в воскресенье в "Лужниках", трофей разыграют московские клубы "Спартак" и "Динамо".

Место проведения финала было определено еще во время полуфинальной стадии и в теории "Лужники" могли принять встречу с участием клубов Футбольной национальной лиги "Енисей" (Красноярск) и "Алания" (Владикавказ), которых "Спартак" и "Динамо" победили соответственно. В таком случае вряд ли предстоящий матч на главной арене страны вызвал столь широкий, как сейчас, ажиотаж – в том числе, исходя из территориальной принадлежности этих команд.

Проблемы с билетами

Что касается "Спартака" и "Динамо", сообщалось, что только в первые часы продаж на билетных сайтах (включая сайт Российского футбольного союза) болельщики раскупили десятки тысяч билетов. Позднее другие желающие попасть на игру столкнулись с техническими проблемами. Система на сайте РФС могла предложить сектора для выбора мест, а сами места на этих секторах оставались неактивными. В то же время появилось немало предложений со стороны так называемых перекупщиков.

Между тем, "Спартак" и "Динамо" играли в финалах Кубка России лишь один раз. Это было в 1950 году, победу со счетом 3:0 одержал "Спартак". Матч прошел на стадионе "Динамо". Участник того матча спартаковец Никита Симонян выразил надежду, что атмосфера в воскресенье будет такой же, как тогда.

Повторить атмосферу на трибунах

"Финал 1950 года, в котором мне посчастливилось играть, запомнился не только благодаря нашей убедительной победе, но и удивительной атмосфере на трибунах. На стадион пришли как болельщики "Динамо", так и "Спартака", несмотря на принципиальное соперничество и желание гнать своих вперед, на трибунах царило взаимное уважение. 29 мая на финале мне бы вновь хотелось почувствовать эту атмосферу", - приводит слова 95-летнего Симоняна пресс-служба РФС.

Турнирный путь финалистов нынешнего розыгрыша получился разным прежде всего из-за формата турнира. Как участник еврокубов "Спартак" был освобожден от участия в групповой стадии Кубка России, поэтому начал выступление с 1/8 финала. Здесь он разгромил клуб ФНЛ "Кубань" (6:1). В четвертьфинале спартаковцы победили ЦСКА (1:0), в полуфинале – еще одного представителя ФНЛ, "Енисей" (3:0).

Футболистов "Динамо" соответствующая опция не коснулась, поэтому они начали выступление с групповой стадии. Здесь динамовцы одолели представителя ФНЛ-2 (бывшая Профессиональная футбольная лига) "Динамо-Ставрополь (6:0) и клуб ФНЛ "Оренбург" (3:0). В 1/8 финала бело-голубые победили "Нижний Новгород" (3:0), в четвертьфинале по пенальти (5:4) одолели команду ФНЛ калининградскую "Балтику" (основное время – 1:1), в полуфинале – "Аланию" (3:0).

Далеки друг от друга в РПЛ

В чемпионате Российской премьер-лиги "Динамо" заняло третье место, завоевав бронзу. При этом команда долгое время боролась с "Зенитом" и за золото, но растеряла много очков на финишной прямой.

Для "Спартака" же выступление в РПЛ получилось провальным, команда заняла десятое место. Это стало повторением антирекорда клуба. Но "Спартаку" есть чем похвастать: он занял первое место в группе Лиги Европы, в частности, дважды обыграв непобедимый к тому моменту в сезоне итальянский "Наполи". Москвичи завоевали прямую путевку в 1/8 финала. Однако вскоре последовали санкции УЕФА к российскому футболу, коснулись они и "Спартака": он был исключен из дальнейшего участия в турнире.

Впрочем, успех "Спартака" в Лиге Европы состоялся при предыдущем тренере команды, португальце Руи Витории. Вместо него теперь здесь работает итальянец Паоло Ваноли. Для него "Лужники" имеют свое значение: в составе итальянской "Пармы" он победил французский "Марсель" на поле этого стадиона в финале Кубка УЕФА в 1999 году. Счет матча – 3:0, один из голов провел Ваноли.

"Вышел на газон "Лужников" — и нахлынули эмоции, воспоминания о победном финале Кубка УЕФА с "Пармой", в котором я забил гол. В то же время я осознал, сколько времени прошло с тех пор, потому что стадион был совсем другим, с беговыми дорожками вокруг поля. Но судьба привела меня сюда снова", - приводит слова Ваноли пресс-служба "Спартака".

Что касается главного тренера "Динамо" немца Сандро Шварца, для него, как пишут СМИ, это будет последний матч в этом качестве. Сообщалось, что со следующего сезона он будет работать в немецкой "Герте".

В "Динамо" перед решающим матчем предпочли не затрагивать эту тему.

"В финале любой истории неизменно возникает большое количество разговоров и предположений по поводу того, что будет дальше. Но, поверьте, все последние дни каждый игрок, тренер и сотрудник клуба сосредоточены только на одном - на успешном завершении сезона. Мы будем биться друг за друга. Команда готова отдать все силы, физические и эмоциональные, чтобы история сезона-2021/22 стала предметом гордости всех динамовцев", - говорится в заявлении клуба.

"А столь обсуждаемые сейчас кадровые и трансферные решения, шаги по дальнейшему развитию клуба и подготовка к юбилейному году - всё это будет уже после 29 мая. И мы, конечно же, обо всём вам расскажем и всё объясним", - отмечается в заявлении.

Между тем, в чемпионате России преимущество по сумме двух встреч на стороне "Спартака". В первом круге матч на спартаковском стадионе завершился со счетом 2:2, во втором круге "Спартак" обыграл соперника на его поле - 2:0.

Начало матча "Спартак" - "Динамо" - 17:00 по московскому времени.