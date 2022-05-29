Футболист "Зенита" Ерохин стал лучшим игроком ЛЧ по точности передач

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Ерохин показал лучший результат в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22 по точности передач, сообщается на сайте УЕФА.

На его счету 26 точных пасов из 27, в процентном соотношении это 98% - лучший показатель. Ерохин провел в ЛЧ шесть матчей группового этапа, по итогам которых "Зенит" выбыл в Лигу Европы.

Второе место в списке занял защитник испанской "Барселоны" Эрик Гарсия, на счету которого 97,5% (197 из 203) точных передач в четырех матчах.

В тройку лучших попал также вратарь немецкой "Баварии" Свен Ульрайх – 97% (31 из 32) точных передач в единственном сыгранном им матче.

Сезон Лиги чемпионов завершился в ночь на воскресенье по московскому времени. В финальном матче в Париже испанский "Реал" со счетом 1:0 обыграл "Ливерпуль" и стал 14-кратным победителем турнира.