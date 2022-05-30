Рублев вышел в четвертьфинал Ronald Garros на отказе соперника продолжить матч

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

В четвертом круге соревнования Рублев встречался с представителем Италии Янником Синнером. Первую партию россиянин проиграл со счетом 1:6, вторую выиграл – 6:4. В третьем сете при счете 2:0 в пользу Рублева соперник отказался от дальнейшей борьбы.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Синнер – 12-е.

Борьбу за выход в полуфинал Рублев поведет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, №23 рейтинга) – Даниил Медведев (Россия, 2).