Джеймс Милнер продлил контракт с "Ливерпулем"
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник Джеймс Милнер подписал новое соглашение с английским "Ливерпулем", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Контракт, как отмечается в сообщении, продлен на сезон. Предыдущий контракт истекал летом нынешнего года.
36-летний Милнер перешел в "Ливерпуль" в 2015 году, стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА, Кубка Англии. В 289 матчах он забил 26 мячей.
Предыдущими его клубами были английские "Лидс", "Суиндон Таун", "Ньюкасл", "Астон Вилла", "Манчестер Сити".