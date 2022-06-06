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Джеймс Милнер продлил контракт с "Ливерпулем"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник Джеймс Милнер подписал новое соглашение с английским "Ливерпулем", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Контракт, как отмечается в сообщении, продлен на сезон. Предыдущий контракт истекал летом нынешнего года.

36-летний Милнер перешел в "Ливерпуль" в 2015 году, стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА, Кубка Англии. В 289 матчах он забил 26 мячей.

Предыдущими его клубами были английские "Лидс", "Суиндон Таун", "Ньюкасл", "Астон Вилла", "Манчестер Сити".

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