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Обладатель Кубка Стэнли продлил контракт со "Спартаком"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" продлил контракт с форвардом Андреем Локтионовым, сообщает пресс-служба ХК.

Срок действия нового соглашения составит три года.

32-летний Локтионов перешел в "Спартак" перед сезоном-2021/22. В составе команды он набрал 19 (10+9 по системе "гол+пас") очков в 36 играх. Всего на его счету 418 матчей в КХЛ при 196 (76+120) набранных очках.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Локтионов также играл за ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург", московский ЦСКА.

Также он имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге - за "Лос-Анджелес" и "Каролину". В составе "Лос-Анджелеса" в 2012 году выиграл Кубок Стэнли.

В составе сборной России в 2014 году Локтионов выиграл чемпионат мира.

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