Юрий Квятковский выступит режиссером театрализованного шоу на спортивной премии РБ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве 30 июня состоится церемония вручения Международной премии РБ, в которой определятся лауреаты спортивной индустрии.

"В этом году мероприятие пройдет в необычном формате театрализованного шоу, постановкой которого занимается Юрий Квятковский - преподаватель Школы-студии МХАТ, актер, режиссер "Мастерской Брусникина", помощник художественного руководителя театра "Практика". В творческом портфолио Квятковского есть нашумевшее шоу "Копы в огне", сценическая версия альбома рэп-исполнителя Noize MC "Хипхопера: Орфей & Эвридика" и другие известные работы", - говорится в релизе.

"Мы пригласили Юрия Квятковского, потому что хотели выйти за рамки привычного сценария каждой Премии. Эта постановка станет совершенно неожиданной для каждого гостя. Будет много нестандартных художественных ходов и сюжетных линий, а номинанты в определенной мере сами превратятся в героев шоу — в лучших традициях иммерсивного театра. В постановке примут участие известные актеры и медийные лица", — рассказали в "Рейтинге Букмекеров", являющимся организатором премии.

Отмечается, что гостями премии РБ в разные годы были Тина Канделаки, Юрий Семин, Оксана Федорова, Константин Хабенский, Вячеслав Малафеев, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Скопинцев, Эмин Гарибов, Виталий Петров, Сергей Карякин, Арсений Бородин, Станислав Ярушин, Андрей Родной, Эдуард Кравцов, Виктория Дайнеко и другие спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.

Прямая трансляция шоу пройдет на сайте "Матч ТВ", а также на YouTube-канале РБ.

Среди участников, представленных в 25 номинациях, спортивные проекты и букмекерские компании. Активнее всего аудитория голосует в категориях "Лучший спортивный Telegram-канал", "Лучший медийный футбольный клуб" и "Лучшее спортивное СМИ". За награды в букмекерских номинациях борются известные российские букмекерские компании.