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Блаттеру стало плохо на заседании суда по делу о мошенничестве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер из-за плохого самочувствия не смог дать показания в первый день судебного разбирательства в Швейцарии в качестве фигуранта в деле о мошенничестве, сообщает Associated Press.

86-летний Блаттер должен быть допрошен в среду, но, когда его вызвали для дачи показаний примерно за час до запланированного перерыва в суде - после нескольких ходатайств защиты, которые все были отклонены - он попросил дать возможность ответить в четверг вместе с Мишелем Платини. Экс-глава УЕФА Платини также является фигурантом в деле.

СпортВ Швейцарии начался суд над Йозефом Блаттером и Мишелем ПлатиниЧитать подробнее

"Мне нехорошо. Я не могу нормально дышать. В данный момент я не чувствую себя способным отвечать на вопросы", - сказал Блаттер.

"Я надеюсь, что завтра мне станет лучше", - отметил бывший глава ФИФА.

Ожидается, что судебный процесс продлится 11 дней, и каждый день суд будет заседать только до обеда из-за состояния здоровья Блаттера, который находится в коме после операции на сердце 18 месяцев назад.

Если Платини и Блаттер будут признаны виновными, им грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф.

В декабре 2019 года сообщалось, что ФИФА подала иски в швейцарские суды против Блаттера и Платини. В организации считают, что Блаттер незаконно выделил Платини из фондов ФИФА 2 млн швейцарских франков.

футбол ФИФА УЕФА Йозеф Блаттер Мишель Платини Швейцария
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