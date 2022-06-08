В Швейцарии начался суд над Йозефом Блаттером и Мишелем Платини

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Швейцарии началось 11-дневное судебное разбирательство по делу о мошенничестве, фигуранты которого - бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и экс-глава Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, сообщают в среду западные СМИ.

"Я настроен оптимистично, как всегда. Солнце светит. Это первый день суда, который продлится почти две недели. Если в первый день я не буду чувствовать себя уверенно, это будет плохо. Поэтому я верю в себя", - заявил Блаттер, когда прибыл в Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне.

Платини также заявил, что уверен в благоприятном для себя итоге рассмотрения дела и что он "докажет суду, что действовал предельно честно".

Разбирательство продлится до 22 июня, приговор вынесут 8 июля. Если Платини и Блаттер будут признаны виновными, им грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф.

В декабре 2019 года сообщалось, что ФИФА подала иски в швейцарские суды против Блаттера и Платини.

"ФИФА подала в швейцарские суды иски против бывшего президента FIFA Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента Мишеля Платини, требуя возврата 2 млн швейцарских франков, которые были необоснованно выплачены Платини в феврале 2011 года", - говорится в сообщении.

Блаттер и Платини утверждали ранее, что эта сумма была перечислена по распоряжению Блаттера на счет Платини в 2011 году в качестве вознаграждения за его работу с 1998 по 2002 годы в качестве консультанта Блаттера. Однако, по данным прокуратуры, ФИФА еще до этого платежа заплатила Платини за проведенные консультации.

В марте Международная федерация футбола приняла решение на шесть лет и восемь месяцев отстранить Блаттера от деятельности. На аналогичный срок отстранен бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. Оба были признаны виновными в получении взяток, подарков и незаконных премий.