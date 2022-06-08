Тамбовская область возвращается в профессиональную футбольную лигу

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возвращении команды из региона в профессиональную футбольную лигу.

"Отличная новость для всех любителей спорта! После длительного перерыва на Тамбовщину возвращается профессиональный футбол (...) Нашему футбольному клубу "Академия футбола" разрешили выступать во втором дивизионе российского футбольного первенства", - написал Егоров в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что на данный момент команда спортивной школы олимпийского резерва проходит подготовку, чтобы участвовать в первенстве ФНЛ в этом и следующем году.

"Кроме того, мы в процессе отбора тренеров и улаживания ряда юридических процедур", - подчеркнул Егоров.

Основу команды составят местные игроки, в основном воспитанники "Академии футбола".

"Считаю это важнейшим шагом для развития профессионального спорта в Тамбовской области. И, конечно, мотивацией тренироваться для всех тамбовских мальчишек", - отметил глава региона.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на лучший новый логотип для клуба, добавил Егоров.

ФК "Тамбов" просуществовал с 2013 до 2021 годы. С 2016 года выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 2019 году стал победителем первого дивизиона и в сезонах 2019/20 и 2020/21 выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ). При этом свои "домашние" матчи клуб проводил на стадионах в других регионах из-за неготовности собственного стадиона к проведению матчей РПЛ.

Как сообщалось, в январе 2021 года руководство ФК "Тамбов" подало иск в арбитражный суд о признании клуба банкротом. Размер кредиторской задолженности на тот момент превышал 530 млн рублей. Весной судом было введено наблюдение.

6 октября 2021 года стало известно, что арбитражный управляющий ФК "Тамбов" в ходе анализа его финансового состояния не обнаружил признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

Также сообщалось об уголовном преследовании бывшего генерального директора футбольного клуба "Тамбов" Ольги Коноваловой и спортивного директора клуба Павла Худякова. Оба обвиняются в мошенничестве.

Кроме того, в декабре прошлого года было завершено расследование уголовного дела в отношении Коноваловой по факту невыплаты заработной платы 114 работникам клуба, в результате чего образовалась задолженность в размере 200 млн рублей.

При этом, как считает следствие, деньги руководитель расходовала на цели, связанные с материальным обеспечением деятельности клуба, выплаты по краткосрочным кредитам и займам, а также продолжала выплачивать себе заработную плату.

Часть долга в ходе следствия была выплачена.