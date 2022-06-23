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Соперников сборной России по футболу по товарищеским матчам назовут в июле

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими национальными федерации об организации товарищеских матчей для сборной России, заявил президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции в четверг.

"Мы ведем переговоры с несколькими национальными ассоциациями. В июле мы объявим о том, с кем сыграем. Обсуждаются матчи в разных местах, как минимум одна игра состоится дома", - сказал Дюков.

Ранее Международная федерация футбола временно отстранила российские сборные и клубы от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.

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