Европейская федерация гандбола оставила в силе отстранение россиян

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Решение о недопуске российских гандбольных сборных и клубов к участию в международных соревнованиях остается в силе, говорится в заявлении Европейской федерации гандбола (ЕГФ).

"Гандбольный суд ЕГФ принял решение отклонить протесты, поданные Федерацией гандбола России и клубом ЦСКА. Таким образом, решение исполкома ЕГФ остается в силе. Федерация и клуб отстранены от любой деятельности ЕГФ до дальнейшего уведомления", - говорится в обращении, текст которого опубликован на сайте организации.

Согласно заявлению, "комиссия признала, что приостановка членства в федерации может нанести значительный ущерб". "Однако, если сопоставить общие интересы и личную неприкосновенность всех сторон, участвующих в деятельности ЕГФ, суд ЕГФ согласился с тем, что приостановка членства федерации во всех деятельности было соразмерным решением с точки зрения общего имиджа гандбола", - отметили в ЕГФ.

Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, заявляют в ЕГФ, "комиссия считает, что на сегодняшний день нет новых фактических элементов, позволяющих гандбольной площадке ЕГФ отменить оспариваемое решение".

Сообщается, что апелляция может быть подана в апелляционный суд ЕГФ в течение семи дней.

Ранее суд Европейской федерации гандбола отклонил запрос ФГР о приостановлении вердикта об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях на время рассмотрения дел. ФГР подала апелляционную жалобу на решение.

Российские и белорусские гандбольные национальные команды и клубы отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.