Федерация гандбола обжаловала в суде отстранение россиян от турниров

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU -

Федерация гандбола России обжаловала в Суде гандбола Европейской федерации (ЕГФ) решение Международной федерации отстранить российские команды от участия в соревнованиях, сообщил "Интерфаксу" член Исполкома и юрист ФГР Максим Гулевич.

"На прошлой неделе ФГР подала жалобу в Cуд гандбола ЕГФ (EHF Court of Handball), в которой мы просим отменить решения Исполкома ЕГФ об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях и соответственно отменить технические поражения в матчах, которые должны были состояться в марте. Вместе с жалобой федерацией подано ходатайство о временной, до вынесения основного решения, приостановке действия решений Исполкома ЕГФ", - сказал Гулевич.

"Если говорить о сроках, то в данный момент идет процедура назначения членов судебной комиссии, которые будут заниматься этим делом, в самое ближайшее время мы ожидаем принятие решения по обеспечительным мерам, а в первой половине апреля вынесение основного решения. Что касается обжалования решения ИГФ, то в настоящее время мы завершаем процесс подготовки жалобы", - добавил он.

Гулевич подчеркнул, что "решения исполкома ЕГФ были приняты фактически в ручном режиме и без какого-либо правового обоснования".

"В марте женской национальной сборной предстояло сыграть важнейшие отборочные матчи за право участвовать в чемпионате Европы 2022 года, в апреле должны были состояться еще две игры квалификации. Мужская сборная рассчитывала провести стыковые матчи в борьбе за выход на чемпионат мира-2023 с командой Бельгии. Ряд российских клубов имели хорошие шансы на участие в плей-офф в различных европейских турнирах. Кроме того, молодежные и юниорские сборные лишились возможности участвовать в крупных турнирах. Безусловно, мы будем до конца отстаивать свою позицию во всех спортивных и судебных инстанциях, дабы восстановить законное право российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях", - заявил он.

Ранее Международная федерация гандбола отстранила российские клубы и сборные от международных турниров.