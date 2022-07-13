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"Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком

"Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" подписал новое соглашение с главным тренером команды Сергеем Семаком, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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Новый контракт рассчитан на три года.

46-летний Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. Под его руководством команда четыре раза выиграла чемпионат России, три раза – Суперкубок страны, один раз – Кубок.

Также Семак дважды стал чемпионом России, будучи игроком "Зенита", еще два раза – защищая цвета казанского "Рубина". По разу Семак-игрок становился обладателем Суперкубка России в "Зените" и московском ЦСКА. В составе армейской команды выигрывал также чемпионат России и Кубок России.

В составе сборной России Семак стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

футбол ФК Зенит Сергей Семак
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