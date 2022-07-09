"Зенит" разгромил "Спартак" и стал семикратным обладателем Суперкубка России

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) нанесли крупное поражение соперникам из московского "Спартака" в матче за Суперкубок России.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:0. Победу хозяевам принесли голы Ивана Сергеева (29-я минута), Малкома (34), Вендела (46) и Матео Кассьерры (90+3).

"Спартак" проводил первый официальный матч под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

"Зенит" выиграл трофей третий раз подряд. Суммарно у петербургского клуба теперь семь побед, он сравнялся с рекордсменом турнира по этому показателю - московским ЦСКА.

Наставник "Зенита" Сергей Семак в свою очередь выиграл третий Суперкубок как тренер и догнал по количеству титулов Юрия Семина, который до этого времени единолично возглавлял список самых успешных тренеров турнира.

Суперкубок - одноматчевый турнир, в котором принимают участие действующие чемпион России и обладатель Кубка России. В минувшем сезоне "Зенит" выиграл чемпионат, "Спартак" - Кубок.