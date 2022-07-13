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"Зенит" оштрафован за поведение болельщиков в матче со "Спартаком"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" выплатит 95 тыс. руб. штрафа за поведение фанатов во время матча за Суперкубок России против московского "Спартака", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в среду.

Согласно сообщению, штраф вынесен за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений, демонстрацию несогласованного баннера и "неправомерные действия зрителей, поставившие под угрозу их жизнь и здоровье".

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге и завершился победой "Зенита" со счетом 4:0. "Зенит", таким образом, стал семикратным обладателем Суперкубка.

футбол Суперкубок России ФК Спартак ФК Зенит
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