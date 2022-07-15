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"Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной 29-летнего экс-игрока клуба

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" выразил соболезнования родным и близким бывшего футболиста Александра Козлова, который скончался в пятницу на тренировке.

СпортЭкс-футболист "Спартака" Козлов умер на тренировке в возрасте 29 летЧитать подробнее

"Сегодня всех красно-белых шокировала новость о смерти бывшего нападающего "Спартака" Александра Козлова. Саше было всего 29 лет...", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой клуба.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - отмечается в сообщении.

Козлов - воспитанник "Спартака", выступал играл в системе клуба с 2010 по 2016 год, принимал участие в играх чемпионата и Кубка страны, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Всего провел за "Спартак" 28 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Козлов умер во время тренировки от оторвавшегося тромба.

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