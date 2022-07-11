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Главный тренер МЮ заявил, что Роналду не продается

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" рассчитывает на нападающего Криштиану Роналду, заявил новый главный тренер английского футбольного клуба Эрик Тен Хаг.

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"Криштиану не продается. Он в наших планах, и мы хотим добиться успеха вместе", - приводит слова Тен Хага Daily Mail.

"Мы планируем Криштиану Роналду на сезон, вот и все. Я с нетерпением жду начала работы с ним", - отметил 52-летний нидерландец, приступивший к работе с МЮ этим летом.

В июле СМИ сообщали, что агент футболиста Хорхе Мендеш встретился с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой и обсудил перспективу перехода Роналду в каталонский клуб. Ранее сообщалось о желании Роналду покинуть МЮ в связи с тем, что команда, по мнению футболиста, сейчас не соответствует его амбициям. Ключевым фактором стало то, что клуб из Манчестера по итогам сезона-2021/22 не смог пробиться в Лигу чемпионов.

37-летний Роналду вернулся в МЮ летом 2021 года.

футбол Манчестер Юнайтед МЮ Криштиану Роналду
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