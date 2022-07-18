Рассмотрение дел по обвинению российских хоккеистов в даче взятки отложено

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Уфы перенес на 10 августа начало рассмотрения уголовных дел хоккеистов, обвиняемых в даче взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

"По Воробьеву и Сулейманову рассмотрение отложено на 10 августа, судья Гималетдинов - в отпуске", - сказал представитель суда.

Дата рассмотрения уголовного дела в отношении Владислава Лукина пока не назначена, добавил он.

Как сообщалось, 29 июня в Ленинский районный суд Уфы поступили уголовные дела российских хоккеистов Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева, 1 июля - Лукина. Все трое спортсменов обвиняются даче взятки в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Данной статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3 млн рублей или дохода за период от года до трех лет или суммы взятки, превышающей в 60-80 раз, либо лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Первые заседания по уголовным делам в отношении Сулейманова и Воробьева были назначены на 18 июля.

Все трое хоккеистов являются воспитанниками уфимского клуба "Салават Юлаев". В прошлом сезоне Лукин выступал за ХК "Адмирал", Воробьев - СКА, Сулейманов в 2020-2021 годах играл в "Металлурге-Серове".

Ранее СМИ сообщали, что спортсмены обвиняются в покупке военных билетов.