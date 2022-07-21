Призовой фонд командного Кубка России по боксу составит 20 млн рублей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Победитель командного Кубка России по боксу среди мужчин, который стартует 25 июля в Серпухове, получит 10 млн руб., сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Общий призовой фонд составит 20 млн руб. Команде, занявшей второе место, достанется 7 млн, третье – 3 млн.

С 25 по 29 июля поединки пройдут во Дворце спорта "Надежда", финал 30 июля - на местном острове Русский.

Почетными гостями станут, в частности, Александр Поветкин, Денис Лебедев, Раимкуль Малахбеков, Олег Саитов, Андрей Баланов, Ахмедхан Адилов.

Согласно регламенту, в турнире примут участие команды из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. В соревновании боксёры будут состязаться в 13 весовых категориях, принятых Международной ассоциацией бокса (IBA).

Команды будут разделены на две группы по четыре в каждой. Победители выходят в финал, ставшие вторыми поборются за бронзу.

Командный Кубок России после 12-летней паузы был возрождён в 2018 году, и три розыгрыша прошли в Ижевске. В 2021 году турнир принял Екатеринбург. Победу в 2021 году одержали боксёры Уральского ФО, вторыми стали спортсмены из Центрального ФО, а третьими – из Приволжского.

Все поединки будут показаны в прямом эфире на телеканалах "Матч! Боец" и "Матч ТВ".