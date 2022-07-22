Латвийская федерация заблокировала переход хоккеиста в российский клуб

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Латвийская федерация хоккея отклонила трансфер вратаря национальной команды страны Яниса Калниньша в хабаровский "Амур", сообщается на сайте организации.

"Заявка на перевод 30-летнего латвийского вратаря в трансферную систему Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) поступила на этой неделе. Перевод был отклонен латвийской федерацией хоккея в четверг", - говорится в сообщении в пятницу.

В апреле нынешнего года сейм Латвии внес поправки в закон о спорте. Эти поправки запрещают латвийским спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях в России и Белоруссии. По этой же причине возникли проблемы с переходом игрока сборной Латвии Микса Индрашиса в "Спартак".