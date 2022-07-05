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ХК "Спартак" потребует компенсацию у отрекшегося от клуба латвийца

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" будет решать в правовом поле ситуацию с нападающим сборной Латвии по хоккею Миксом Индрашисом, который опроверг информацию о подписании контракта с клубом.

"Контракт между ХК "Спартак" Москва и нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом был подписан согласно регламенту и зарегистрирован в Центральном информационном бюро КХЛ. Все контракты КХЛ признаны Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) и должны исполняться", - говорится в заявлении на сайте "Спартака".

СпортЛатвийский хоккеист опроверг официальную информацию о переходе в "Спартак"Читать подробнее

"Вопрос о действующем контракте между ХК "Спартак" Москва и Миксом Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ", - говорится в тексте обращения.

"Спартак" официально объявил о переходе Индрашиса 29 июня. На следующий день генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Робертс Плужейс заявил, что форвард, вероятно, будет отстранен от матчей за сборную страны. Он сослался на закон, запрещающий латвийским спортсменам принимать участие в соревнованиях в России.

5 июля хоккеист заявил, что вовсе не подписывал контракт со "Спартаком".

31-летний хоккеист имеет большой опыт выступлений в КХЛ, он провел 524 матча, набрав 302 (134+168 по системе "гол+пас") очка. В сезоне-2021/22 играл за подольский "Витязь" и владивостокский "Адмирал".

хоккей ХК Спартак
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