ЦСКА разгромил "Сочи" во втором туре РПЛ
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА нанесли крупное поражение соперникам из "Сочи" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги.
Встреча на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 3:0. Победу хозяевам принес дубль Хесуса Медины (36-я и 90-я минуты) и гол Хорхе Карраскаля (56).
ЦСКА одержал вторую победу подряд под руководством Владимира Федотова, который в прошлом сезоне был наставником "Сочи".
В третьем туре ЦСКА сыграет с "Пари Нижний Новгород", встреча пройдет 31 июля. "Сочи" 30 июля сыграет с "Ахматом" (Грозный).