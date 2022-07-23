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ЦСКА разгромил "Сочи" во втором туре РПЛ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА нанесли крупное поражение соперникам из "Сочи" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги.

Встреча на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 3:0. Победу хозяевам принес дубль Хесуса Медины (36-я и 90-я минуты) и гол Хорхе Карраскаля (56).

ЦСКА одержал вторую победу подряд под руководством Владимира Федотова, который в прошлом сезоне был наставником "Сочи".

В третьем туре ЦСКА сыграет с "Пари Нижний Новгород", встреча пройдет 31 июля. "Сочи" 30 июля сыграет с "Ахматом" (Грозный).

футбол ЦСКА Сочи РПЛ
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