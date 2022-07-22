Футболисты "Зенита" разгромили "Крылья Советов"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" нанес крупное поражение самарским "Крыльям Советов" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги.

Результат поединка - 3:0. Дубль на счету Андрея Мостового (6 и 31 мин). Первый гол Мостовой забил благодаря назначенному 11-метровому, который он не реализовал, но успел на добивание. Еще один мяч, тоже с пенальти, забил Далер Кузяев (12).

"Зенит", на старте сезона сыгравший вничью с "Химками", набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу, сместив на четвертое место "Крылья Советов" (3 балла).

В третьем туре "Зенит" на своем стадионе примет московский "Локомотив". Игра запланирована на 30 июля. "Крылья Советов" 31 июля в Самаре сыграют с "Торпедо" (Москва).