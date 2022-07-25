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Новичок ФК "Локомотив" Фассон выбыл из строя на длительный срок

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Лукас Фассон пропустит от семи до девяти месяцев, сообщается на сайте клуба.

СпортБразильский футболист Лукас Фассон перешел в "Локомотив"Читать подробнее

"Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция. В настоящее время мы отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы. Ждем подтверждение диагноза от коллег. После проведения операции будут ясны сроки восстановления", - заявил главный врач "Локомотива" Игорь Калюжный.

21-летний бразилец Фассон, перешедший в "Локомотив" 8 июня, получил травму в конце первого тайма матча чемпионата России с "Ростовом" в воскресенье. В перерыве матча он был заменен.

футбол Локомотив
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