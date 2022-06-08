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Бразильский футболист Лукас Фассон перешел в "Локомотив"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с бразильским защитником Лукасом Фассоном, сообщает пресс-служба ФК.

"Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Фассон будет выступать за "Локомотив" под номером 3", - говорится в сообщении.

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21-летний Фассон начал карьеру в бразильском "Сан-Паулу". С сентября 2020 г. выступал за чилийский клуб "Депортес Ла-Серена", в августе 2021 года перешел в "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия). Он вызывался в молодежную сборную Бразилии. Всего на высшем уровне игрок провел 52 матча.

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн, оценивая футболиста, отметил, что "это молодой игрок обороны, способный закрыть две позиции".

"Лукас может выступать в центре защиты, а также на левом фланге обороны. В "Локомотиве" созданы хорошие условия для прогресса и развития молодых игроков, это стало одним из ключевых аргументов в наших переговорах с футболистом. Рассчитываем на то, что в нашей команде Лукас реализует свой потенциал, будет расти, побеждать и добиваться серьезных спортивных результатов", - сказал Цорн.

В сезоне-2021/22 "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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