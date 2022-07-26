Поиск

Кириенко и Волков вошли в составы комитетов Европейской конфедерации бокса

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко вошла в женский комитет Европейской конфедерации бокса (EUBC), сообщается на сайте федерации.

В свою очередь, в тренерский комитет вошёл заслуженный тренер России, старший тренер юношеской сборной России по боксу Виктор Волков.
Решения о включении россиян в составы комитетов были приняты по итогам онлайн-заседания совета директоров EUBC.

Ранее в комитет EUBC по соревнованиям вошел Ислам Халидов, а в медицинский и антидопинговый комитет - Владислав Куршев. В мае вице-президентом EUBC был выбран член исполнительного комитета Федерации бокса России Сумайд Халидов.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона

Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона

Российский хоккеист Мальцев продлил на год контракт с "Колорадо" в НХЛ

Сборные России и Белоруссии по настольному теннису отстранены от участия в ЧМ-2022

Комиссия РФС сочла, что Соболева ошибочно не удалили с поля на матче "Краснодар"-"Спартак"

Комиссия РФС сочла, что Соболева ошибочно не удалили с поля на матче "Краснодар"-"Спартак"

Российский гонщик Даниил Квят 31 июля дебютирует в NASCAR

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Доминик Гашек выступил за закон о запрете чешским спортсменам выступать в РФ

Доминик Гашек выступил за закон о запрете чешским спортсменам выступать в РФ

Новичок ФК "Локомотив" Фассон выбыл из строя на длительный срок

"Динамо" забило четыре безответных мяча "Торпедо" в матче РПЛ

"Динамо" забило четыре безответных мяча "Торпедо" в матче РПЛ

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"