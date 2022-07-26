Кириенко и Волков вошли в составы комитетов Европейской конфедерации бокса

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко вошла в женский комитет Европейской конфедерации бокса (EUBC), сообщается на сайте федерации.

В свою очередь, в тренерский комитет вошёл заслуженный тренер России, старший тренер юношеской сборной России по боксу Виктор Волков.

Решения о включении россиян в составы комитетов были приняты по итогам онлайн-заседания совета директоров EUBC.

Ранее в комитет EUBC по соревнованиям вошел Ислам Халидов, а в медицинский и антидопинговый комитет - Владислав Куршев. В мае вице-президентом EUBC был выбран член исполнительного комитета Федерации бокса России Сумайд Халидов.