Татьяна Кириенко стала новым генсеком Федерации бокса России

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Исполком Федерации бокса России утвердил Татьяну Кириенко в качестве нового генерального секретаря организации, сообщает пресс-служба федерации.

Заседание исполкома состоялось во вторник, Кириенко была утверждена на должность генсека единогласно. До этого она занимала пост первого заместителя генерального секретаря федерации.

"Я признательна за доверие, оказанное мне Высшим наблюдательным советом, исполнительным комитетом Федерации бокса России и всем боксерским сообществом страны. Много лет работаю на благо отечественного бокса, и продолжу этот путь. За последние 5 лет Федерация бокса России сделала максимум для развития бокса в нашей стране", - отметила Кириенко.

"Под руководством команды Умара Кремлёва Федерация бокса России дважды была признана лучшей национальной боксерской федерацией в мире. Опыт управления нашей команды сегодня признан лучшим мировым примером и тиражируется на международном уровне. Сейчас, когда Умар Назарович, руководит развитием бокса во всем мире, моя главная задача – сохранить и приумножить достигнутое нами в России за последние годы работы", - отметила она.

По словам Кириенко, "Федерация бокса России продолжит развивать инфраструктуру для занятий боксом".

"Наш приоритет – строительство новых Центров прогресса бокса и продолжение обновления боксёрской инфраструктуры в стране", - заявила она.

"В самых ближайших планах Федерации бокса России - усиление работы по развитию детско-юношеского бокса. Новые школы бокса будут развиваться на базе открывающихся Центров прогресса бокса, особый упор мы продолжим делать на подготовку тренерских кадров. Большая работа предстоит по развитию юниорских сборных команд России по боксу", - сказала Кириенко.

Что касается Кирилла Щекутьева, который возглавил федерацию в январе 2021 года, он покинул должность по собственному желанию.