Российский гонщик Даниил Квят 31 июля дебютирует в NASCAR

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бывший пилот "Формулы-1" россиянин Даниил Квят в ближайший уикенд проведет первую в карьере гонку в рамках Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

"Очень рад дебютировать в NASCAR в эти выходные в Индианаполисе", - написал 28-летний Квят в соцсетях.

Российский гонщик выступит в составе команды Team Hezeberg. Квалификация пройдет 30 июля, гонка – на следующий день.

Квят считается самым успешным российским гонщиком в истории "Формулы-1", он трижды попадал на подиум.