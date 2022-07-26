Поиск

Российский гонщик Даниил Квят 31 июля дебютирует в NASCAR

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бывший пилот "Формулы-1" россиянин Даниил Квят в ближайший уикенд проведет первую в карьере гонку в рамках Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

Спорт"Матч ТВ" приостанавливает трансляции гонок NASCARЧитать подробнее

"Очень рад дебютировать в NASCAR в эти выходные в Индианаполисе", - написал 28-летний Квят в соцсетях.

Российский гонщик выступит в составе команды Team Hezeberg. Квалификация пройдет 30 июля, гонка – на следующий день.

Квят считается самым успешным российским гонщиком в истории "Формулы-1", он трижды попадал на подиум.

автоспорт Даниил Квят
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Доминик Гашек выступил за закон о запрете чешским спортсменам выступать в РФ

Доминик Гашек выступил за закон о запрете чешским спортсменам выступать в РФ

Новичок ФК "Локомотив" Фассон выбыл из строя на длительный срок

"Динамо" забило четыре безответных мяча "Торпедо" в матче РПЛ

"Динамо" забило четыре безответных мяча "Торпедо" в матче РПЛ

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"

Дебютный гол Холанда за "Манчестер Сити" принес победу над "Баварией"

Дебютный гол Холанда за "Манчестер Сити" принес победу над "Баварией"

"Спартак" обыграл "Краснодар" во втором туре РПЛ

"Спартак" обыграл "Краснодар" во втором туре РПЛ

"Оренбург" одержал первую победу после возвращения в РПЛ, разгромив "Урал"

ЦСКА разгромил "Сочи" во втором туре РПЛ

"Зенит" продлил контракты с бразильцами Малкомом и Клаудиньо