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Объявлены составы "Камы" и "Ленинграда" на Суперфинал боксерского "Кубка Победы"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тренерские штабы боксерских команд "Кама" и "Ленинград" обнародовали составы на Суперфинал турнира "Матч ТВ Кубок Победы", который пройдет 30 июля в подмосковном Серпухове на острове Русский.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, пары на Суперфинал были сформированы следующим образом (первыми указаны боксеры "Камы"):

До 60 кг. Артур Субханкулов (Республика Башкортостан) – Всеволод Шумков (Санкт-Петербург);

До 65 кг. Мамедов Габил (Оренбургская область) – Илья Попов (Санкт-Петербург);

СпортКоманды "Ленинграда" и "Камы" встретятся в Суперфинале боксерского Кубка ПобедыЧитать подробнее

До 70 кг. Алиса Шарифов (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра)– Магомед Муртазалиев (Санкт-Петербург);

До 80 кг. Андрей Ковальчук (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) – Руслан Колесников (Санкт-Петербург);

До 92 кг. Ярослав Дороничев (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) – Игорь Фёдоров (Санкт-Петербург).

Турнир проходит в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 60, до 65, до 70, до 80 и до 92 кг). Соответственно, встречи состоят из пяти поединков в каждой категории. Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксеру, кто был лучшим в последнем раунде.

Изначально участие принимали шесть команд: "Сибирь" (боксеры из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО), "Тула" (Центральный ФО), "Москва" (Москва), "Сталинград" (Южный и Северо-Кавказский ФО) и "Кама" (Приволжский и Уральский ФО).

Призовой фонд "Матч ТВ Кубка Победы" составляет 20 млн рублей. За первое место команда получит 10 млн рублей, за второе – 7 млн, за третье – 3 млн.

А до Суперфинала "Матч ТВ Кубка Победы" там же на острове Русский 30 июля состоится решающий поединок командного Кубка России среди мужчин.

Отмечается, что помимо боксерских поединков, зрителей ждет шоу-программа с участием звезд поп-музыки, театра и кино.

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