Самарский губернатор допустил возвращение футболиста Пиняева на поле через полтора месяца

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Пиняев, которому ранее был диагностирован спонтанный пневмоторакс, возможно, сможет вернуться в строй через 1,5 месяца, полагает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Могу сказать, что перед эфиром с Сергеем Пиняевым разговаривали. Хорошие новости есть. Сегодня телемедицинское обследование прошел и будет консервативное лечение. Ждем мы Серегу на поле месяца через полтора, дай бог", - сказал Азаров эфире телеканала ГТРК "Самара" в среду.

Консервативное лечение направлено на предотвращение ухудшения состояния здоровья человека в случае какого-либо заболевания.

В пресс-службе футбольного клуба "Интерфаксу" подтвердили, что Пиняев проходит углубленное обследование в Санкт-Петербурге. Уточненные данные по результатам обследований должны быть в пятницу.

На прошлой неделе 17-летний футболист из-за проблем со здоровьем не смог продолжить тренировку и был отправлен в больницу на обследование. Врачи диагностировали у спортсмена спонтанный пневмоторакс.

Пиняев является воспитанником футбольного клуба "Чертаново" (Москва). В 14 лет спортсмен во время стажировки в английском "Манчестер Юнайтед" (МЮ) впечатлил руководство клуба игрой за команду среди 19-летних футболистов. Подписать с ним контракт МЮ не смог из-за местного законодательства, запрещающего заключать соглашения с лицами, которым нет 18 лет.

В прошлом году по версии британской газеты The Guardian Пиняев вошел в список 60 лучших игроков мира, родившихся в 2004 году.

За "Крылья Советов" футболист выступает с лета 2021 года.