Футболист ЦСКА Бийол перешел в клуб чемпионата Италии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник ЦСКА перешел в итальянский "Удинезе", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Сегодня ПФК ЦСКА и "Удинезе" завершили оформление трансфера Яки", - говорится в сообщении.

Бийол пополнил состав ЦСКА в 2018 году. В том же году он с партнерами по армейской команде стал обладателем Суперкубка России. 23-летний Бийол провел за ЦСКА 96 матчей, забил семь голов.

Что касается "Удинезе", в предыдущем сезоне команда заняла 12-е место в Серии А, главном дивизионе футбола в Италии.