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Писарев возглавил "Химки" и продолжит работу со сборной России

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назначен наставником подмосковного клуба "Химки". Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, ему разрешено совмещать эти должности.

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Аналогичная опция предусмотрена и для главного тренера сборной России по пляжному футболу Михаилу Лихачеву, который будет помощником Писарева в "Химках".

Писарев вошёл в тренерский штаб национальной команды в июле 2021 года, когда сборную возглавил Валерий Карпин. В 2005-2010 годах работал со сборной по пляжному футболу, занимал пост спортивного директора РФС. С осени 2010 года тренировал "молодёжку" - под его руководством команда впервые за 12 лет сыграла на чемпионате Европы.

Лихачев возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года. Под его руководством сборная трижды выигрывала чемпионат мира - в 2011, 2013 и 2021 годах. Он - лучший тренер мира в пляжном футболе 2014 и 2021 годов.

Ранее пост главного тренера подмосковной команды оставил Сергей Юран.

футбол Химки Сергей Юран Михаил Лихачев Николай Писарев РФС
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