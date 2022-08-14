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"Спартак" разгромил "Сочи" и стал лидером РПЛ

"Спартак" разгромил "Сочи" и стал лидером РПЛ
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 победили соперников из "Сочи" в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Победу "Спартаку" принесли голы Квинси Промеса (57-я и 84-я минуты) и Антона Зиньковского (71). Игра прошла в Москве.

Промес в пяти турах забил 6 мячей и стал лидером списка лучших бомбардиров чемпионата.

"Спартак" одержал четвертую победу подряд и вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Сочи" занимает пятое место, у команды 9 очков.

В следующем туре "Спартак" 20 августа сыграет с московским "Динамо". "Сочи" в тот же день встретится с "Ростовом".

футбол Спартак РПЛ Сочи
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