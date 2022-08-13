"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 2:1 обыграл дома московский ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги.

За "Зенит" голы забили Малком (40-я минута) и Густаво Мантуан (85), у ЦСКА отличился Фёдор Чалов (63, пенальти).

На 80-й минуте при счете 1:1 ЦСКА забил гол, который был отменен главным арбитром Павлом Кукуяном по итогам просмотра видеоповтора.

"Зенит" вышел в лидеры турнира, команда набрала 11 очков. На втором месте идёт "Спартак", у которого на одно очко меньше и матч в запасе. ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате и спустился на третье место (10 очков).

ЦСКА в следующему туре сыграет с "Ахматом" (Грозный), "Зенит" - с "Торпедо" (Москва), оба матча пройдут 21 августа.