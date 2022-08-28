"Локомотив" победил "Оренбург" в матче РПЛ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Локомотив" (Москва) нанёс поражение соперникам из "Оренбурга" в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат игры на стадионе "Локомотива" - 5:1. В составе хозяев хет-трик оформил Иван Игнатьев (8-я, 11-я и 19-я минуты), еще по одному голу забили Джирано Керк (53) и Антон Миранчук (90+4, пенальти). За "Оренбург" отличился Владимир Сычевой (13).

"Локомотив" занимает восьмое место в таблице, имея в активе 9 очков. "Оренбург" - 12-й (6 очков).

В следующем туре "Оренбург" сыграет с "Химками", "Локомотив" - с "Ахматом" (Грозный). Матчи пройдут 3 и 4 сентября соответственно.